Xiaomi-Aktie: Ein Monster, ein Kracher!

Die Aktie von Xiaomi ist wieder auf dem Weg nach oben: Nach einem bereits stärkeren Freitag an der Börse, verbesserten sich die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns bis zum Handelsschluss am Montag um weitere drei Prozent auf 2,95 Euro. Auch der Dienstag begann positiv, am Handelsplatz Frankfurt knackte die Xiaomi-Aktie sogar die 3-Euro-Marke. Keine Frage, die Welt sieht für das aufstrebende Unternehmen ...



