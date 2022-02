Xiaomi-Aktie: Magie der Halbierung

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das sind magische Zahlen. Aktien, die sich halbieren, so wie die Xiaomi-Aktie, erhalten in der Regel dann eine erneut hohe Aufmerksamkeit. Gegenbewegungen sind nach derartigen Kursrückgängen immer wieder zu beobachten. So besteht allein aufgrund der starken überverkauften Chartsituation bei Xiaomi die Chance auf eine Erholung.

Die Standard-Indikatoren zeigen zudem tiefe Werte. In Verbindung mit einem sich drehenden RSI oder stark überverkauften Werten



