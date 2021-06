Xiaomi-Aktie: Mächtig ins Zeug gelegt!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi kommt einfach nicht mehr so recht aus dem Quark. Seit Tagen schon scheitern die Papiere des chinesischen Smartphone-Herstellers regelmäßig daran, die Marke von 3 Euro wieder nachhaltig zu überwinden. Am Donnerstag im frühen Handel nimmt die Xiaomi-Aktie nun einen erneuten Anlauf. Unterstützung kommt derweil aus der Technikabteilung des Unternehmens: mit einer weiteren, echten Kampfansage in einem Zukunftssegment.

Xiaomi ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!