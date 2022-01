Xiaomi-Aktie: Machen sie jetzt ernst?!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nach Zensurvorwürfen aus Taiwan war die Aktie von Xiaomi zum Wochenstart unter Druck geraten. Doch bereits am Dienstag verbesserten sich die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns am Handelsplatz Frankfurt wieder um knapp zwei Prozent auf 2,09 Euro. Gleich in der ersten Handelsstunde am Mittwoch ging es weiter hinauf auf 2,13 Euro. Damit hatte die Xiaomi-Aktie ihren Wochenverlust wieder ausgeglichen. Und klar, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



