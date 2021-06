Xiaomi-Aktie: Langsam, aber solide!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Neue Woche, neues Glück? Danach sieht es bei Xiaomi derzeit aus. Der positive Trend der vergangenen Wochen setzt sich weiter fort, wenn auch in moderatem Tempo. Am gestrigen Freitag beispielsweise startete der Titel ohne große Überraschungen in den Handel. Bis zum Abend gewann der Technikhersteller rund 0,05% an Wert. Damit sollte die Hoffnung auf zusätzliche Kursanstiege bestehen bleiben, die sich in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



