Xiaomi-Aktie: Knaller!

Die Aktie von Xiaomi hat sich am Donnerstag in den ersten Handelsstunden als ausgesprochen schwach präsentiert. Der Wert musste dabei einen regelrechten Knaller hinnehmen, so die Beobachter und Analysten. Denn die Notierungen fielen um immerhin -3,3 % nach unten. Entscheidend dabei: Nun kann es deutlicher abwärts gehen.

Diese Grenze hielt nicht

Das Unternehmen präsentiert dabei kaum neue Nachrichten, die den Kurs beeinflussen könnten.



