Xiaomi-Aktie: Knallen jetzt die Sekt-Korken?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Was für ein Wochen-Finish! Die Xiaomi-Aktie geht derzeit steil. Das berichtete am Freitagmorgen die Finanzplattform „investing.com“. Demnach sei das Wertpapier des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi um mehr als 5 Prozent gestiegen. Ursache für diesen Anstieg der Xiaomi-Aktie dürften demnach die jüngsten Pläne des Unternehmens sein. So habe Xiaomi erklärt, am 29. März seinen selbst entwickelten Computerchip vorzustellen.

Xiaomi will E-Autos bauen

Doch damit nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung