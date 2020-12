Xiaomi Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi wird in diesen Tagen nach Meinung verschiedener Analysten möglicherweise zu einem der besonderen Gewinner der Diskussionen um die US-Wahl. Noch ist die Aktie lediglich auf dem Weg zu einem sehr hohen Kursziel nicht entscheidend vorangekommen. Zum Ende der Woche jedoch und vor allem in der kommenden Woche dürfte sich die Erkenntnis durchsetzen, so die Erwartung. Denn:

Die Aktie ist in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung