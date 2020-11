Xiaomi Aktie: Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi steht auch am Ende dieser Woche vor einem immensen Knall. Das Unternehmen dürfte nach Ansicht von Analysten, die den Wert seit längerem beobachten, einen massiven Aufwärtsausbruch erleben, der sich auch in wenigen Tagen vollziehen kann. Denn die Aktie hat zwar am Freitag erneut – 3 % abgegeben. Dies jedoch gilt als kleineres Problem, so die Meinung von Beobachtern – die



