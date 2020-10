Xiaomi Aktie: Knall !

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi ist in den vergangenen Tagen deutlich schwächer geworden. Das Problem setzte sich am Montag im Handel vor allem in den späteren Stunden fort Die Aktie nähert sich nun einem kritischeren Punkt. Dennoch: Es kann jederzeit zu einem Knall kommen – der Wert kann zu einem Ausbruch auf ein Kursziel ansetzen, mit dem niemand derzeit rechnet.

Xiaomi: Stark

Denn der Wert hat aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung