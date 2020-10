Xiaomi Aktie: Kein Halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi kennt derzeit kein Halten mehr. Nun kündigt sich an, dass das chinesische Unternehmen auch in Deutschland “endlich” eine Smartwatch an den Markt bringen wird. Zudem hat das Unternehmen seine Mi 10T-Serie gelauncht und damit zumindest die Analysten, die sich mit Smartphones beschäftigen, offenbar überzeugt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis soll teils sehr stark sein, heißt es etwa im Vergleich zu anderen Flaggschiff-Produkten aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



