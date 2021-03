Xiaomi-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi ist gut in die neue Woche gestartet. An der Heimatbörse in Hongkong gewann der Anteilsschein 1,9 Prozent hinzu und ging mit einem Schlusskurs von 26,75 Hongkong Dollar (HKD) aus dem Handel. Die Aktie zeigte in den letzten Tagen deutliche Aufwärtstendenzen und scheint ihre vorübergehende Schwächephase überwunden zu haben. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde bereits durchbrochen, nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung