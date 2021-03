Xiaomi-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie hat sich zuletzt wieder etwas von ihrem am 9. März markierten Korrekturtief bei 20,65 Hongkong Dollar (HKD) absetzen können und in dieser Woche den Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend geschafft. Die Aktie ist nun in den Widerstandsbereich zwischen 26,10 und 26,95 HKD eingetaucht, der auch die 50-Tage-Linie (EMA50) umschließt, die momentan bei 26,83 HKD verläuft. Darüber liegen die nächsten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!