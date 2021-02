Xiaomi-Aktie: Katastrophe?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie will einfach nicht steigen! Der kurze Freudenhüpfer am 19. Februar ist verblasst. Das Gerücht um einen Einstieg des chinesischen Smartphoneherstellers in den E-Auto-Sektor hat sich nicht bewahrheitet. Xiaomi hat dies dementiert.

Seitdem wurde die seit Jahresbeginn andauernde Abwärtsbewegung wieder aufgenommen. Die Abwärtsdynamik hält sich zwar an den einzelnen Handelstagen in Grenzen. Doch insgesamt verzeichnet der Wert seit dem Top zu



