Xiaomi-Aktie: Kann der kurzfristige Abwärtstrend gebrochen werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie war in diesem Jahr an den meisten Handelstagen eine Enttäuschung, denn der Kurs bildete bereits am 4. Januar bei 3,87 Euro sein aktuelles Allzeithoch aus und ging anschließend in eine anhaltende Korrektur über. Der 50-Tagedurchschnitt wurde unterschritten und im Tief fiel der Wert bis zum 8. März auf 2,30 Euro zurück.

Seitdem vollzieht die Aktie einen neuen Anstieg. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung