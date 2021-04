Xiaomi-Aktie: Kann das für neue Begeisterungsstürme sorgen?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi ist eigentlich immer an vorderster Front dabei, wenn es um neue Trends in der Branche geht. In einer Gerätekategorie glänzte das Unternehmen aber lange Zeit mit Abwesenheit, nämlich bei faltbaren Smartphones. Das änderte sich kürzlich mit der Vorstellung des Mi Mix Fold. Jenes wurde bisher allerdings nur für den Heimatmarkt in China angekündigt. Ob und wann das Gerät ...