Xiaomi Aktie: Kälteempfindlicher E-Scooter?

Seit Kurzem ist der Xiaomi Mi Electric Scooter Pro verfügbar, mit dem der chinesische Smartphone-Hersteller neue Wege beschreitet. Erste Testberichte bescheinigen dem Gerät grundsätzlich positive Eigenschaften, an einer Stelle scheint es aber zu hapern. Bei niedrigen Temperaturen soll die Leistung deutlich nachlassen. Einige Tester berichten davon, dass in der Ebene bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nur noch 20 km/h in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung