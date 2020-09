Xiaomi-Aktie: Jetzt auch noch ein günstiges Folding-Phone?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi liefert derzeit gefühlt täglich Neuigkeiten zu kommenden Produkten. Erst vor wenigen Tagen sorgte der chinesische Hersteller für Aufsehen mit der Ankündigung, bereits im kommenden Jahr die Massenproduktion von Handys mit vollständig im Display integrierter Frontkamera zu starten. Außerdem steht allem Anschein nach ein 5G-Smartphone für weniger als 300 Euro in den Startlöchern. An und für sich ist die Pipeline also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung