Xiaomi-Aktie: Jetzt müssen Anschlusskäufe folgen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie markierte ihr 2021er Jahreshoch bereits am 4. Januar. Es wurde bei 3,87 Euro als neues Allzeithoch ausgebildet und seitdem nicht mehr erreicht, denn der Titel ging in eine neue Abwärtsbewegung über. In ihrem Verlauf wurde auch der 50-Tagedurchschnitt erreicht und signifikant unterschritten.

Das Tief der Korrekturbewegung wurde am 5. März auf dem Niveau von 2,30 Euro ausgebildet. Seitdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung