Xiaomi Aktie: Jetzt ist es soweit!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nach zuletzt heftigen Turbulenzen, hat sich die Aktie von Xiaomi am Mittwoch wieder bei knapp 3 Euro stabilisiert. Einem rasanten Anstieg vor dem letzten Wochenende, war am Montag alsbald eine ebensolche Korrektur erfolgt. Hintergrund für das Auf und Ab war das Gerücht, Xiaomi könnte demnächst ins Elektroauto-Geschäft einsteigen, was der chinesische Technologiekonzern jedoch prompt dementierte. Bekannt ist das Unternehmen ohnehin für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung