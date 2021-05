Xiaomi-Aktie: Jetzt ist es offiziell!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nachdem die Aktie von Xiaomi von der Trump-Regierung auf eine US-Blacklist gekommen war, gab es in den USA ein Rechtsstreit. Diesen konnte das Unternehmen für sich entscheiden und wird nun wieder aus der Liste entfernt. Erst am gestrigen Handelstag ist es den Bullen an der Börse gelungen den Widerstandsbereich von rund 2,90 EUR aufzulösen. Es kam bei Xiaomi zu einem Kurshoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



