Xiaomi-Aktie: Jetzt ist es amtlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Juli war bislang nicht der Monat für Xiaomi an der Börse. Nur kurz konnten sich die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns vor genau einer Woche über die Marke von 3 Euro schieben. Das ist Geschichte: Nach einem weiteren Abschlag von fast drei Prozent zum Start in die neue Börsenwoche, notierte die Xiaomi-Aktie am Montagvormittag bei noch 2,82 Euro. Dass der aufstrebende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung