Xiaomi-Aktie: Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Lange schon wurde über eine Veröffentlichung des Xiaomi Mi 11 Ultra in Europa spekuliert. Zuletzt machte ein Mitarbeiter des Konzerns aus den Niederlanden mit der Aussage, dass es noch im Mai soweit sein soll, auf sich aufmerksam. Die Spekulationen scheinen sich nun zu bestätigen.

Über Facebook und Twitter kündigte Xiaomi das nächste Launch-Event an, welches bereits am 11. Mai, also kommenden Dienstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung