Xiaomi-Aktie: Jetzt also doch!

Jetzt also doch: Noch vor gut einem Monat hatte der chinesische Smartphone-Gigant Xiaomi dementiert, dass man an einem eigenen Elektroauto arbeite. Am Dienstag dann die Kehrtwende.

Laut Medienberichten bestätigte Xiaomi-Boss Lei Jun, dass der Konzern tatsächlich eine Tochterfirma gründen werde, die sich ausschließlich mit dem Bau hauseigener und smarter Elektroautos beschäftigen soll. Die Führung der Tochter will Lei Jun selbst übernehmen. Zunächst ...



