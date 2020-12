Xiaomi Aktie: Ist das tatsächlich der Grund?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Es soll, kurz vor Jahresschluss, der ganz große Tag werden für Xiaomi und seine Fans: Der chinesische Smartphone-Hersteller wird heute in einem Livestream sein neuestes Flaggschiff vorstellen. Die Aktie von Xiaomi hingegen ist in die letzte Börsenwoche 2020 wenig erfolgreich gestartet: Die Papiere rutschten in Frankfurt um mehr als zwei Prozent auf unter 3,30 Euro. Und auch die Erwartungen an das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung