Xiaomi-Aktie: Ist das der nächste Kracher?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Hierzulande warten die Xiaomi-Fans derzeit ungeduldig auf den Marktstart des Mi 11, welcher im März endlich ansteht. Der Hersteller hat derweil aber schon die nächsten Neuvorstellungen in der Hinterhand. Besonders um ein mögliches Mi 11 Pro gab es zuletzt immer wieder neue Gerüchte.

Das Portal „notebookcheck.com“ will nun neue Informationen in Erfahrung gebracht haben und bezieht sich in einem Bericht auf mögliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung