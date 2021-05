Xiaomi-Aktie: Ist es bald soweit?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Mit dem Mi 11 Ultra hat Xiaomi seit Kurzem in China ein Smartphone am Markt platziert, welches es mühelos mit den High-End-Boliden der Konkurrenz aufnimmt und diese in einigen Bereichen sogar übertrifft. In Testberichten hinterlässt das Gerät eine hervorragende Figur, wodurch in hiesigen Gefilden viele sehnsüchtig auf einen Release warten.

Wann genau dieser stattfinden könnte, liegt aber noch im Dunkeln. Auf Facebook ...



