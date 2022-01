Xiaomi-Aktie: Investitions-Anstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi überlegt, seine Einlagen in Forschung und Entwicklung in den kommenden fünf Jahren auf 15,7 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Des Weiteren will Xiaomi dem Branchenführer Apple, Konkurrenz mit High-End-Mobiltelefonen bieten und in drei Jahren vor Apple an der Spitze der globalen Handyverkäufe stehen.

Im dritten Quartal vergangenen Jahres hatte das chinesische Unternehmen für Unterhaltungselektronik einen weltweiten Anteil am Smartphone-Markt



