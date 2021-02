Xiaomi Aktie: Impulse ohne Wirkung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Der Januar hatte überaus gut begonnen für Xiaomi: Gleich zum Jahresbeginn erreichte die Aktie des chinesischen Smartphone-Herstellers an der Börse in Frankfurt bei 3,84 Euro ein neues Allzeithoch. Doch dann begann der schleichende Niedergang, befeuert zusätzlich durch die Aufnahme von Xiaomi durch Donald Trump auf die so genannte military Blacklist, militärnaher chinesischer Firmen also, in seinen letzten Amtstagen. Nach kurzen Ausbruchsversuchen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



