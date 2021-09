Xiaomi-Aktie: Hoppla – ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi konnte die Börsen am Dienstag positiv überraschen. Der chinesische Smartphone-Anbieter, der sogar Apple von Platz 2 verdrängt hat (2. Quartal), ging mit einem Plus von 4,3 % in dne Rest des Tages. Dieser Start ist in den vergangenen Wochen selten genug. Wird die Aktie nun wieder zum Kauftitel?

Xiaomi: auf dem Weg nach oben

Xiaomi: auf dem Weg nach oben

Dass die Aktie überhaupt wieder den Weg nach



