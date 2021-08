Xiaomi-Aktie: Hier lohnt sich ein genauerer Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi Corporation hat in der zweiten Julihälfte einen Rücksetzer hinnehmen müssen, der den Kurs zum Ende des Monats bis auf 23,70 Hongkong-Dollar (HKD) zurückkommen ließ. Hierbei handelte es sich um ein 4-Monats-Tief. Die charttechnische Unterstützung der 24,00-HKD-Marke verhalft der Aktie in der Folge aber zu einem Turnaround.



