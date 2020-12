Xiaomi-Aktie: Hammer-News!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Sehnsüchtig haben Handyfans darauf gewartet. Jetzt ist es amtlich: Der chinesische Elektronikkonzern wird sein neues Smartphone Mi 11 am 28. Dezember präsentieren, also einen Tag früher als bisher geplant. Das teilte Xiaomi auf seiner Internetseite mit.

Am kommenden Montag um 19:30 lokaler Zeit (in Deutschland um 12:30) lässt das Unternehmen also endlich die Katze aus dem Sack und beschert der Branche noch



