Xiaomi Aktie: Hammer!

Xiaomi hat die Durststrecke an den Börsen direkt wieder überstanden. Das Unternehmen hat in den vergangenen Tagen mit neuen Produkten in der realen Handelswelt ohnehin für positive Schlagzeilen gesorgt. Dies scheint sich auch an den Finanzmärkten wieder auszuzahlen, wie ein Blick auf die jüngsten Daten zeigt. Ein Hammer bahnt sich an: Das nächste Kursziel von 3 Euro ist wieder realistischer.

Xiaomi: Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung