Xiaomi Aktie: “Hammer”

Xiaomi hat am Mittwoch einen neuen Hammer am Markt platziert. Die Chinesen haben ein neues Gerät vorgelegt, das nun unter anderem dem großen Konkurrenten Apple und dessen SE 2 im Segment der günstigeren Smartphones deutlich Konkurrenz machen dürfte. Xiaomi hat nun das Gerät Poco X3 präsentiert. Dieses Smartphone wird in Deutschland gut 200 Euro kosten und noch im September an den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung