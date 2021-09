Xiaomi-Aktie: Gleich zwei Mal an der Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi kommt nicht mehr so recht in Fahrt: Nach den Quartalszahlen in der vergangenen Woche, die laut Medienberichten eigentlich über den Erwartungen lagen, waren die Papiere des chinesischen Technologie-Konzerns von 2,84 auf 2,66 Euro abgesackt. Am Mittwoch hat sich die Xiaomi-Aktie immerhin wieder auf 2,76 Euro verbessert, das Kursniveau von vor dem Quartalsbericht aber noch lange nicht erreicht.



