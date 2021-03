Xiaomi Aktie: Gewinnt Gerichtsurteil über Investitionsbeschränkungen der US-Regierung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Ein US-Bundesrichter hat die Regierung daran gehindert, US-Investitionen in den chinesischen Elektronikhersteller Xiaomi zu beschränken.

Richter Rudolph Contreras blockierte vorübergehend das Verteidigungsministerium von der Verhängung von Beschränkungen für US-Investitionen in die Xiaomi Corp (OTC:XIACF) (OTC:XIACY), hat das Wall Street Journal berichtet. In der Klage hatte Xiaomi argumentiert, dass das Verbot, in die Firma zu investieren, “willkürlich und willkürlich” sei und dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung