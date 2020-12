Xiaomi Aktie: Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat in den zurückliegenden Tagen einen unglaublichen Eindruck hinterlassen. Der Wert konnte zum Beginn der Woche in einem Satz die Marke von 3 Euro überwinden. Einer der Hintergründe dafür ist die Produktpolitik. Das ganz besondere Geschenk des Unternehmens an seine Kunden wie auch an seine Eigentümer / Aktionäre dürfte nun ein neues Produkt sein.

Gerüchteküche brodelt

In wenigen Tagen, so heißt es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung