Xiaomi-Aktie: Gelingt nun endlich die Wende nach oben?

Bei der Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi ist immer noch kein Ende der Baisse in Sicht. Ende November scheiterte eine Bodenbildung im Bereich der 20-HKD-Marke, in dieser Woche folgte der Rückfall unter die 19-HKD-Marke, die in den letzten Wochen ebenfalls als Boden in Frage kam. Doch der schwache Gesamtmarkt hat dieses Vorhaben zunichte gemacht. Der Hang Seng Index verlor in den



