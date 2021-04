Xiaomi-Aktie: Geht es bald aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Xiaomi-Aktie kommt aktuell nicht so richtig in Fahrt. Der Wert tritt auf der Stelle. Leichte Erholungen treffen auf Widerstand. Doch starke Verkaufsneigung ist nicht ersichtlich. So pendelt der Kurs von Xiaomi gemessen am Handelsplatz “tradegate” innerhalb einer engeren Range hin und her.

Orientierungs-Marken für die Xiaomi-Aktie

Als Orientierung dürfen jedoch die gleitenden Durchschnitte als auch ein seit Jahresanfang gültiger Abwärtstrendkanal dienen.



