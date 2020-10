Xiaomi Aktie: Ganz wichtig zu wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Nach der Megarallye und dem Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 2,9495 Euro kam es bei der Xiaomi-Aktie im September zu eine stärkeren Korrektur. Da der RSI weit in den überkauften Bereich vorgedrungen war, hatte sich eine Gegenbewegung bereits abgezeichnet. Die Zeit für Gewinnmitnahmen war also gekommen. So kam es zu einem Rücksetzer bis auf 2,135 Euro, doch auf Höhe der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



