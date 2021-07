Xiaomi-Aktie: Ganz andere Dimensionen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das war ein versöhnlicher Wochenabschluss für Xiaomi an der Börse. Vor dem Wochenende war es den Papieren des chinesischen Technologie-Konzerns gelungen, die 3-Euro-Marke klar hinter sich zu lassen. Nach einem Aufschlag von fast vier Prozent in Frankfurt, schloss die Xiaomi-Aktie bei 3,04 Euro und damit deutlich über den jüngsten Tiefstständen. Wird der Aufschwung in der neuen Börsenwoche anhalten? Gründe für Zuversicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



