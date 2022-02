Xiaomi-Aktie: Gaming-Smartphone!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Xiaomi hat heute ein neues Handy der Redmi K-Reihe angekündigt. Ausgestattet mit der neuesten Generation der Snapdragon 8-Prozessoren, JBL Lautsprechern, Gaming-Tasten und einem ausgezeichneten Display produziert das K50G Gaming-Erlebnisse. Vorerst ist das Handy jedoch nur in China verfügbar. Dort wird es in der 8 GB + 128 GB Variante circa 520 US-Dollar kosten. In der größten Variante 615 US-Dollar.

So reagiert die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!