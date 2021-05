Xiaomi-Aktie: Fällt dieser Widerstand, beginnt die Rallye von neuem!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

In fünf Tagen ist es soweit. Mit Spannung erwarten Anleger die Präsentation zur Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres und den Ausblick für das bestehende Jahr. Doch nicht nur die anstehende Verkündung der Quartalszahlen sorgte in jüngster Zeit für den Auftrieb am Aktienmarkt. Was den 5 %-igen Kursanstieg der letzten Tage ausgelöst haben könnte, wird anschließend dargestellt.

Nachdem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung