Xiaomi-Aktie: Extrem negativ?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Anleger nehmen scheinbar Reißaus. Die Xiaomi-Aktie kommt einfach nicht nach vorn. Sowohl die allgemeine negative Stimmung für chinesische Aktien als auch die hohen Investitionen in die neue E-Auto-Produktion scheinen die Anleger zu schrecken. So ist die Xiaomi-Aktie in den vergangenen Handelstagen weiter zurück gekommen.

zur Originalmeldung