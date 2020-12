Xiaomi-Aktie: Es wird munter spekuliert!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Tech-Welt wartet sehnsüchtig auf die offizielle Ankündigung des neuen Xiaomi-Flaggschiffs in Form des Mi 11 Pro. Schon seit Monaten gibt es immer wieder neue Gerüchte um das Smartphone, welches so manchem Konkurrenten das Fürchten lehren könnte. Aktuell sind Bilder einer Schutzhülle aufgetaucht, wie das Magazin „curved.de“ berichtet. Jene heizen erneut die Stimmung an und führen zu so mancher Schlussfolgerung. Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



