Xiaomi Aktie: Es wäre ein Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi hat ihre leichte Erholungstendenz vom Ende der vergangenen Woche erst einmal beendet: In die neue Börsenwoche starteten die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns in Frankfurt mit einem Abschlag von bis zu drei Prozent auf zeitweise nur noch 2,65 Euro. Die Xiaomi-Aktie leidet offensichtlich noch immer unter der in der Vorwoche verkündeten Kapitalerhöhung in Höhe von annähernd vier Milliarden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung