Xiaomi-Aktie: Es überschlagen sich die Ereignisse!

Nein, diese Woche war zweifellos nicht die beste für Xiaomi an der Börse. Nachdem der chinesische Technologie-Konzern am vergangenen Wochenende angebliche Pläne für ein eigenes Elektroauto dementiert hatte, startete die Xiaomi-Aktie prompt mit einem deutlichen Abschlag in den Montag auf nur noch knapp über 3 Euro. Am Freitag allerdings sieht es noch weitaus übler aus, zeitweilig standen gerade einmal 2,65 Euro



