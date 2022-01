Xiaomi-Aktie: Es kann eigentlich nur besser werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie des chinesischen Technologiekonzerns Xiaomi ist schwerfällig ins neue Jahr gestartet und gab am Montag an der Heimatbörse in Hongkong 1,59 Prozent ab. Dabei wurde der Kurs auch durch einen schwachen Gesamtmarkt belastet, denn auch der Hang Seng Index hatte mit Verlusten zu kämpfen.

2022 soll alles besser werden

Dabei soll für die Xiaomi-Aktie im neuen Jahr doch alles besser werden, nachdem



