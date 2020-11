Xiaomi Aktie: Es ist tatsächlich nicht mehr weit!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Aktie von Xiaomi kennt offenbar keine Halten mehr. Nachdem die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns bereits in der vergangenen Woche mehr als 15 Prozent an Wert zugelegt hatten, startete die Xiaomi-Aktie auch in die neue Börsenwoche deutlich im Plus: 2,88 Euro standen gegen Mittag auf dem Kurszettel, ein weiterer Aufschlag von mehr als drei Prozent. Das Allzeithoch vom 1. September ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung