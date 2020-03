Xiaomi Aktie: Es ist soweit!

Xiaomi macht bei seinen Expansionsplänen in Deutschland ernst und eröffnet schon am 13. März offiziell seinen eigenen Online-Store in hiesigen Gefilden. Erhältlich sind dort zunächst die gleichen Produkte, welche auch schon in anderen europäischen Ländern angeboten werden. Mit dem Auftauchen exotischer Gadgets ist vorerst nicht zur rechnen. Immerhin hält sich Xiaomi aber an hohe deutsche Standards wie eine 24-monatige Gewährleistung.

